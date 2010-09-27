У жовтні середньомісячна температура становитиме 6-12 градусів тепла

У жовтні середньомісячна температура складе 6-12 градусів тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

"Середня місячна температура повітря складе 6-12 градусів, на півдні Криму - до 14 градусів, у Карпатах місцями 4-5 градусів тепла", - сказано в метеорологічному бюлетені за жовтень.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують у жовтні заморозки, але, як пояснюють, це звичайне природне явище, особливо у другій половині місяця.