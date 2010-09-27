У жовтні середньомісячна температура становитиме 6-12 градусів тепла
12:53, 27 вересня 2010Агро
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У жовтні середньомісячна температура складе 6-12 градусів тепла.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
"Середня місячна температура повітря складе 6-12 градусів, на півдні Криму - до 14 градусів, у Карпатах місцями 4-5 градусів тепла", - сказано в метеорологічному бюлетені за жовтень.
Також в Укргідрометцентрі прогнозують у жовтні заморозки, але, як пояснюють, це звичайне природне явище, особливо у другій половині місяця.
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