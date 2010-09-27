Китай удвічі збільшив мито на курятину зі США

Влада КНР удвічі - до 105% - збільшили мита на ввезення в країну м'яса американських бройлерних курчат.

У заяві Міністерства торгівлі КНР сказано, що курятину зі США поставляють за демпінговими цінами, що завдає збитку вітчизняним виробникам.

Про це рішення оголошено через декілька днів після того, як бюджетний комітет конгресу нижньої палати схвалив законопроект, за яким США можуть вводити компенсаційні мита на імпортні товари з деяких країн, включаючи і Китай, враховуючи недооцененность місцевої валюти, передає BBC.