Міністри Євросоюзу критикують Ісландію за політику у сфері рибальства

Міністри з питань сільського господарства і рибальства ЄС критикують Ісландію за політику у сфері рибальства.

Як повідомляє сьогодні European Voice, міністри на своєму засіданні, зокрема, засудили підвищення Ісландією квот на вилов скумбрії в однобічному порядку, що сталося ще два роки тому, а також відсутність прогресу на переговорах.

При цьому міністри не виключають, що подальша впертість ісландської влади може вплинути і на перспективу приєднання Ісландії до Євросоюзу.

Ісландія і Фарерські острови значно збільшили собі квоти на вилов скумбрії без проведення консультацій з Європейським Союзом, і з того часу ЄС намагається вести діалог з обома країнами.

«Ці дуже високі квоти були встановлені без того, щоб взяти до уваги наукові поради, і будуть дуже негативно позначатися на запасах риби», - заявив сьогодні фламандський міністр економіки, зовнішньої політики і сільського господарства Кріс ПІТЕРС, що головував на засіданні Ради міністрів ЄС.

Він також зауважив, що питання блокування членства Ісландії у Євросоюзі доки не є дуже важливим, але додав, що якщо згоди по квотах на скумбрію не буде знайдено, то «всі варіанти залишаються відкритими».

Міністри сьогодні вирішили доручити комісару ЄС з питань морських справ і рибальства Марії ДАМАНАКІ продовжити переговори з Ісландією і Фарерськими островами з метою досягти прийнятної угоди про квоти на вилов скумбрії.