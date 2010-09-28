Уряд ініціює скасування норми щодо ліцензування оптової торгівлі цукром

В уряді пропонують скасувати норму щодо ліцензування оптової торгівлі цукром.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Віктор СЛАУТИ, відповідний проект змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» ухвалений на засіданні урядового комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

На думку експертів, імена яких у прес-службі віце-прем’єра не називають, ухвалення акта сприятиме забезпеченню функціонування ринку цукру на засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою збалансування інтересів суб’єктів господарювання, держави і споживачів.

На засіданні комітету також було підтримано проекти рішень уряду, якими передбачається виділити Міністерству аграрної політики України кошти зі Стабілізаційного фонду Держбюджету-2010 на часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів; надання державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції; здійснення заходів з охорони й підвищення родючості ґрунтів; державну підтримку виробництва продукції рослинництва; часткову компенсацію вартості використання електроенергії для поливання сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.