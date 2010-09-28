Уряд визначиться з питанням обмеження експорту зерна наступного тижня – Азаров

Уряд України наступного тижня має намір ухвалити остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів щодо експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що до кінця цього тижня будуть остаточно уточнені обсяги зерна, які має в своєму розпорядженні Україна.

«Ми до кінця цього тижня одержимо впевнену оцінку, які запаси зерна має в своєму розпорядженні Україна. Є хороше народне прислів`я, що зерно треба рахувати не в полі, а в засіках. Так от, ми зараз рахуємо його в засіках – в елеваторах. Цю оцінку ми зробимо до кінця цього тижня, і наступного тижня уряд України на основі абсолютних твердих і надійних даних ухвалить рішення з регулювання експорту, якщо це буде необхідно, або за абсолютно вільною торгівлею – якщо це буде можливо. Все залежатиме від того, як будуть оцінені обсяги зерна», - пояснив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозував урожай зерна в 2010 році на рівні 40-42 млн. тонн проти 46 млн. тонн в 2009 році. Експорт зерна з України в поточному маркетинговому році раніше оцінювався в 15-17 млн. тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) нещодавно знизило прогноз урожаю зерна в Україні в 2010 році на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз експорту – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.