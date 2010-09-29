Азаров доручив розробити програму продовольчого самозабезпечення України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив аграрному блоку уряду розробити комплексну програму продовольчого самозабезпечення й прискореного розвитку агропромислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що ця програма має передбачати стабілізацію цін на сільгосппродукцію, а також продовольчу безпеку та створення ринкової інфраструктури – овочесховищ, холодильників, оптових ринків, і відновлення поголів`я великої рогатої худоби.

М.АЗАРОВ підкреслив, що агропромисловий комплекс і будівництво стануть основними галузями для забезпечення економічного зростання в Україні.

«Будівництво й агропром, за нашими задумами, будуть із 2011 року локомотивами економічного зростання, оскільки вони орієнтовані на внутрішній ринок і невразливі для зовнішньої кон`юнктури», - сказав М.АЗАРОВ.

Він поклав обов`язки з координації підготовки національних програм у АПК і будівельній сфері на першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.