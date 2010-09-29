«Зернопродукт МХП» створив у Вінницькій області чотири філіали

ЗАТ «Зернопродукт МХП» створило у Вінницькій області чотири філіали і два - в Хмельницькій області.

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене загальними зборами акціонерів ЗАТ «Зернопродукт МХП» у зв`язку з виробничою необхідністю.

У Вінницькій області філіали створені в с. Липівка Томашпільського району; м. Ільінці Ільінецького району; м. Липовець Липовецького району і в с.Бабин Ільінецького району.

У Хмельницькій області філіал утворений у м. Ізяслав Ізяславського району і с. Новоставці Теофіпольського району.

Усі вищезгадані філіали створені для ведення сільськогосподарського виробництва, зокрема - вирощування і переробки сільгоспкультур.

Як повідомляв УНІАН, "Зернопродукт МХП" у 2008 році скоротив прибуток на 15%, або на 9,538 млн. грн., в порівнянні з 2007 роком - до 54 млн. грн. Чистий дохід збільшив на 47,48%, або на 79,269 млн. грн., в порівнянні з 2007 роком – до 246,215 млн. грн.

Довідка УНІАН. Засновником ЗАТ "Зернопродукт МХП" є Відкрите акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт", яке володіє 90% акцій. Підприємство займається вирощуванням сільськогосподарських культур, а також тваринництвом.

До складу "Зернопродукт МХП" входять 13 філіалів у Вінницькій і Черкаській областях, які обробляють близько 110 тис. га сільгоспугідь.

100% акцій "Миронівського хлібопродукту" належать голові правління Юрієві КОСЮКУ.