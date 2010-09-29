Кабмін пропонує відмінити ліцензування торгівлі цукром

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Закону України «Про державне регулювання, виробництво й реалізацію цукру», якими пропонується відмінити норму про обов`язкове ліцензування суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють оптову реалізацію цукру на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА з посиланням на рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Ми прибрали позицію ліцензування покупців. Враховуючи те, що є доручення Президента України відійти від різних дозволів і ліцензій, ми її просто викинули», – сказав В.СЛАУТА.

При цьому він пояснив, що в законодавстві, яке регулює ліцензійні види діяльності, відсутня норма про обов`язкове ліцензування оптових продавців цукру, тоді як у чинному законі, в який пропонується внести зміни, ця норма існує.