«Концерн Хлібпром» нарощує потужності Львівського хлібозаводу №1

ПАТ «Концерн Хлібпром» - один із найбільших виробників хлібобулочних виробів - нарощує потужності Львівського хлібозаводу №1. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що на виробничому підрозділі Львівський хлібозавод №1 проходять роботи з встановлення додаткової виробничої лінії. Нова універсальна лінія з піччю фірми «Gostol» (Словенія) дозволить випікати пшеничні, житньо-пшеничні і заварні сорти хліба. Потужність лінії – 780 кг житнього і 820-840 кг пшеничного хліба за годину.

«Впродовж літа використання потужностей заводу з виробництва пшеничного хліба поступово зростало, і вже на початку вересня досягло 100%, тому виникла потреба в їх розширенні. Монтаж нової лінії на виробничому підрозділі дозволить нам додатково випікати до 18 тонн хліба в асортименті за добу, тим самим забезпечить і можливість для збільшення обсягів реалізації продукції», – розповів директор Львівського хлібозаводу №1 ПАТ «Концерн Хлібпром» Юрій ГЕМБУСЬ.

Монтажні роботи з встановлення лінії знаходяться у завершальній стадії. Пробний пуск печі планується наприкінці вересня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн Хлібпром» є одним з найбільших виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Основна діяльність - виробництво і продаж хліба, заморожених і кондитерських виробів через роздрібні мережі і власні магазини. Присутній у 5 областях Західної і Центральної України.