Avangardco збільшує частку своїх цінних паперів на фондовому ринку США

Avangardco Investments Public Limited, найбільший виробник яєць і яєчного порошку в Україні, оголошує про запуск програми американських депозитарних розписок на позабіржовому ринку США.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що 10 АДР "Авангарду" відповідають 1 акції "Авангарду". Програма Глобальних депозитарних розписок (ГДР) компанії не змінилася.

Наголошується, що нова програма АДР сприятиме поліпшенню доступу компанії до ширшого кола інвесторів США, а також створить умови для подальшого переходу до лістингу на фондових біржах США.

Нагадаємо, 6 травня 2010 року "Авангард" розмістив на Лондонській фондовій біржі 1,25 млн. акцій у формі ГДР, на 187,5 млн. дол. Загальний обсяг первинної публічної пропозиції після реалізації опціону за рахунок додаткового розміщення досяг 1,387,185 акцій або 208 млн. дол.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні, яка спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів. За підсумками 2009 року компанія займає 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) в Україні і 52% ринку яєчних продуктів. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.