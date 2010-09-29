Україна запрошує канадських бізнесменів брати участь у проектах в АПК – Тихонов

Віце-прем'єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ запросив бізнесменів з канадської провінції Саскачеван активно брати участь у реалізації спільних проектів, пов'язаних з розвитком аграрного сектора.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем'єр-міністра, таку пропозицію В. ТИХОНОВ зробив на зустрічі з канадською делегацією на чолі із заступником глави уряду провінції Саскачеван, міністром фінансів провінції Кеном КРАВЦЕМ.

За словами В. ТИХОНОВА, упродовж останніх років країна занадто захопилася експортом сільськогосподарської сировини, що привело до занепаду галузі, зокрема тваринництва.

У відновленні темпів розвитку скотарства, як у свою чергу зазначив К. КРАВЕЦ, готові брати активну участь канадські фермери. Асоціація торговельного і експортного партнерства провінції Саскачеван (STEP) вже реалізує в Україні програму реформування і модернізації сільськогосподарського сектора.

Віце-прем'єр-міністр України висловив надію, що плідна співпраця буде налагоджена найближчим часом між Саскачеваном і Житомирською областю і наголосив на плідній співпраці між Саскачеваном і Чернівецькою областю в галузі освіти.

В. ТИХОНОВ висловив задоволення розвитком політичного діалогу між Україною і Канадою, який, за його словами, проходить в повній відповідності з "Дорожньою картою" українсько-канадських стосунків.

Нагадаємо, що під час візиту в Україну міністра міжнародної торгівлі Канади С. ДЕЯ у вересні 2009 року була досягнута домовленість про проведення переговорів про укладення українсько-канадського договору про вільну торгівлю. Перший раунд переговорів відбувся 17-21 травня 2010 р. у м. Київ. Наступний раунд повинен відбутися в середині жовтня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні відбудеться візит в Україну прем'єр-міністра Канади Стівена ХАРПЕРА.