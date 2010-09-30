У Криму найбільше подорожчали гречка і цукор

У Криму за січень-серпень цього року найбільше подорожчали гречка і цукор, подешевшали – яйця і тваринні жири.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, з початку року в Криму найбільше подорожчала гречана крупа – в 2,1 раза. На 11-19,4% зросли ціни на цукор, консервоване молоко, вершкове масло, фрукти, м`ясо птиці, кисломолочну продукцію, сир. На 3,2-8,7% подорожчали риба і рибопродукти, хліб, рослинне масло, яловичина і свинина. Разом з тим, на 46,6% подешевшали яйця, на 22,4% – тваринні жири, на 6,8% – рис.

Алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в ціні на 14,1%, зокрема алкогольні напої – на 5,1%, тютюнові вироби – на 21,6%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 8,9% обумовлене в першу чергу подорожчанням природного газу в 1,5 разу.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 3,4%, що зумовлене в основному підвищенням вартості санаторно-курортних послуг на 37,6%.

Транспортні послуги в цілому подорожчали на 6,1%, в основному за рахунок зростання цін на паливо і мастильні матеріали на 7,8%. Крім того, на 7,3% зросли в ціні перевезення автодорожнім пасажирським транспортом.