Сільгосппідприємства Криму збільшили реалізацію продукції

У Криму загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами (окрім малих) продукції власного виробництва за січень-серпень 2010 року збільшився на 1,6%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, обсяг реалізації продукції тваринництва збільшився на 7,7%, рослинництва – скоротився на 7,8%.

Обсяг реалізації молока і молочних продуктів скоротився на 10,9% – до 18,4 тис. тонн, великої рогатої худоби – на 38,9%, до 5,1 тис. тонн. Разом з тим, обсяг реалізації сої зріс в 9,5 разу – до 4,6 тис. тонн, свиней – на 20,6%, до 6,5 тис. тонн, птиці – на 4,7%, до 59,4 тис. тонн, яєць – на 6,3%, до 221,2 тис. штук.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками реалізації, у порівнянні з січнем-серпнем 2009 року, зросли на 10,6%, зокрема, на продукцію рослинництва – на 17,1%, на продукцію тваринництва – на 7,3%.

Як повідомляв УНІАН, сільгосппідприємства Криму за січень-липень 2010 року скоротили реалізацію продукції на 0,3% при зростанні цін на 9,2%.