Україна і Білорусь врегулювали питання поставок крохмальної патоки та карамелі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.

Згідно з повідомленням, 28–29 вересня 2010 року у м. Мінськ відбувся черговий раунд білорусько-українських переговорів з питання застосування обмежувальних заходів у взаємній торгівлі. «Під час переговорів завершено процедуру підписання Угоди між концерном «Белбиофарм» і Міністерством економіки України про регулювання поставок до Республіки Білорусь патоки крохмальної походженням з України», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що сторони вийшли на остаточні домовленості щодо поставок української карамелі на ринок Білорусі і щодо поставок білоруських шин на ринок України.

У МЗС Білорусі повідомили, що сторони відзначили прогрес у сфері лібералізації антидемпінгових і спеціальних захисних заходів, наголосили на твердому намірі продовжити роботу зі створення умов для безперешкодного доступу білоруських і українських товарів на ринки Білорусі і України і усунення різного роду обмежувальних заходів.

У повідомленні нагадали, що в 2010 році українська сторона прийняла добровільні зобов`язання білоруських виробників ДВП і компресорів щодо поставок білоруської продукції на український ринок, скасувала спеціальні заходи щодо трикотажного полотна, бавовняних тканин і ламп газорозрядних люмінесцентних, зокрема білоруського походження.