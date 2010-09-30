Россільгоспнагляд дозволив українському підприємству експорт свинини

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) за результатами аналізу представлених Державним комітетом ветеринарної медицини України матеріалів про усунення українськими підприємствами порушень російських вимог, виявлених фахівцями Россільгоспнагляду під час інспекції в травні 2010 року, затвердила список підприємств України, що мають право на експорт свинини і сирих свинячих м`ясопродуктів до Російської Федерації.

Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, право на експорт зазначеної продукції до РФ одержало ТОВ «Фенікс» (Донецька обл.), яке займається забоєм свиней, обробленням і виробництвом готових м`ясних продуктів.