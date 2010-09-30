В Україні озимі посіяно на 56% прогнозованих площ

В Україні станом на 29 вересня всіма категоріями господарств посіяно 4,8 млн. га озимих зернових культур, що становить 56% від прогнозу і на 344 тис. га більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.

Озиму пшеницю посіяно на площі 4,3 млн. га, що становить 63% від прогнозу і на 320 тис. га більше проти минулого року, жито – на 248 тис. га (70% або на 50 тис. га більше), ячмінь – на 210 тис. га (15% або на рівні минулого року).

Зокрема, господарства Сумської області вже засіяли 80% прогнозованих площ озимих, Харківської області – 82%, Чернігівської – 94%.

Зазначається, що за існуючих темпах проведення посівних робіт до завершення оптимальних термінів (10 жовтня) є можливість посіяти 3,6 млн. гектарів озимих і практично вийти на загальні обсяги посіву 8,4 млн. гектарів, або 100%. від прогнозу.

Посів озимого ріпаку через нестачу вологи проведено на площі 963 тис. га (минулого року - 1257 тис. га), або 79% від прогнозу.

У міністерстві нагадали, що прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно становлять 8 млн. 493,4 тис. га, що майже на 600 тис. га більше, ніж планувалося до початку посівних робіт, зокрема: пшениці – 6 млн. 765,1 тис. га (на 378,7 тис. га більше), жита – 345,3 тис. га (на 36,8 тис. га більше), ячменю – 1 млн. 381,6 тис. га (на 182,3 тис. га більше).