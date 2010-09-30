Житомирська обл. виконала річне завдання з лісовідновлення

Лісогосподарські підприємства Житомирської області за підсумками 8 місяців поточного року виконали річне завдання з лісовідновлення на 95%, висадивши в цілому ліс на площі 4 тис. 18 га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на виїзному засіданні колегії Державного комітету лісового господарства України в Ємільчинському лісгоспі Житомирської області повідомив голова комітету Микола ШЕРШУН.

У свою чергу, начальник обласного управління лісового і мисливського господарства Житомирщини Володимир ТКАЧУК сказав, що за вказаний період більш ніж по 300 га лісу посадили такі лісгоспи області, як Білокоровицький, Городницький, Народицький, Новоград-Волинський, Славічанський. Ольовський лісгосп забезпечив лісовідновлення на 402 га.

Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК відзначив, що вже не перший рік ведуться розмови про те, що для збільшення лісистості території Житомирщини не вистачає площі під посадку лісу. За його словами, лісники всієї країни чекають впровадження спрощеної процедури передачі деградованих земель під посадку лісу.

С.Рижук сказав, що в даний момент в Житомирській області немає вільних земель для лісопосадок. «Але є інший шлях підвищення лісистості нашого краю – це інвентаризація земель, де ліс виріс природним чином», - сказав він і уточнив, що йдеться про площу 45 тис. га.

Голова Житомирської ОДА повідомив, що виготовлення в кожному районі області проектів консервації таких земель дозволить підняти лісистість території області 35% без залучення значних коштів. Для цього, за його словами, зараз в облдержадміністрації розробляється проект, який незабаром буде прийнятий як спеціальне розпорядження губернатора області.