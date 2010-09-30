У Вінницькій області запаси кормів збільшились на 14,6%

У сільськогосподарських підприємствах Вінницької області (окрім малих) станом на 1 вересня 2010 року було в наявності 183,7 тис. тонн кормів всіх видів, що на 14,6% більше, ніж минулого року на дану дату.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на 1 вересня 2010 року в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області на одну голову ВРХ доводилося 10,7 ц кормів проти 9,7 ц на 1 вересня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2010 року в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) було в наявності 217,2 тис. тонн кормів всіх видів, що на 10,6% менше, ніж минулого року.