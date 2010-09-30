МХП викупив близько 1% своїх глобальних депозитарних розписок

Українська агропромислова компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП), що входить в лістинг Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange, LSE), здійснила зворотний викуп близько 1% своїх глобальних депозитарних розписок (ГДР), повідомляє сайт LSE.

Розмір викупленого пакету ГДР відповідає такій же кількості акцій (співвідношення депозитарної розписки до акції складає 1:1). Даний викуп був проведений в рамках програми заохочення керівництва, затвердженої раніше цьогоріч. Загальна кількість акцій, викуплених компанією цього року, склала 3 370 144 штук, або 3,04% акціонерного капіталу.

Як повідомила УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, всі депозитарні розписки, придбані з початку року, були викуплені за середньою ціною 13,71 дол./ДР, що на 10% нижче ціни закриття на дату останнього викупу (29 вересня). "В цілому ми вважаємо дану новину нейтральною для МХП: хоча викуп знижує ліквідність акцій, він також свідчить про позитивні очікування керівництва щодо цінової динаміки акцій в майбутньому", – відзначила аналітик.

Довідка УНІАН. "Миронівський хлібопродукт" – одна з провідних агропромислових компаній України. Основною діяльністю групи, заснованої в 1998 році, є розведення птиці, виробництво і продаж продуктів з м`яса курки (ТМ «Наша Ряба»).