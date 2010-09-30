На Вінниччині збільшився продаж сільгосппродуктів на ринках. Ціни дещо знизилися

У Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках в січні-серпні 2010 року проти січня-серпня 2009 року збільшився на 17,5% при зменшенні цін на ринках на 0,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні головного управління статистики у Вінницькій області.

Ціни на продукти тваринництва скоротилися на 7,8%, їх продаж збільшився на 23,3%.

Продаж продуктів рослинництва збільшився на 1,8%, при зростанні цін на 22,3%.

У січні-серпні 2010 р. порівняно з січнем-серпнем 2009 р. спостерігається зростання цін на більшість видів сільськогосподарських продуктів, особливо на цибулю купкову у 2,8 разу, буряк у 2,4 разу, часник в 1,9 разу, капусту свіжу, цукор у 1,8 разів, крупу гречану у 1,7 разів, масло тваринне, мед, молоко свіже, сметану, сир, бринзу - на 61,7-36,0%, сир, виноград, яйця, картоплю, масло на 28,2-13,8%, баклажани, кавуни, кури, яблука, телятину, свинину, борошняні, банани, перець солодкий - на 8,7-2,6%.

У той же час знизилися ціни на сало свинне, дині, яловичину, пшоно, помідори свіжі, рис, бобові - на 42,9-0,4%.

У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні-серпні 2010 р. формувалося 34,6% загального об'єму продажів споживчих товарів. В обороті цих ринків 13,9% об'ємів склав продаж сільськогосподарських продуктів.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у 1-му півріччі 2010 року проти січня-червня 2009 року збільшився на 16,9% при зростанні цін на ринках на 1,3%.

У Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках за 2009 рік проти 2008 року збільшився на 4,9% при зростанні цін на ринках на 7,8%.