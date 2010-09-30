«Рошен» сконцентрував 86% акцій «Бершадьмолоко»

Кондитерська корпорація "Рошен" сконцентрувала 86% акцій "Бершадьмолоко".

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, товариство з обмеженою відповідальністю "Центрально-європейська Кондитерська компанія" (Київ) зменшила кількість цінних паперів на рахунку (простих іменних акцій) до 19 879 штук. Частка акцій товариства зменшилася до 10,6208% за рахунок додаткової емісії акцій "Бершадьмолока", які викупила корпорація "Рошен".

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація" Рошен" (Київ) збільшило кількість простих іменних акцій до 161 000 штук, таким чином, відсоток від загальної кількості акцій товариства збільшився до 86,0181%.

Як повідомляв УНІАН, "Бершадьмолоко" у 2009 році збільшило прибуток майже у 19,7 разів або на 19,3 млн. грн., порівняно з 2008 роком, - до 20,313 млн грн.. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 55,74% або на 99,390 млн грн. порівняно з 2008 роком - до 277,716 млн грн.

Довідка УНІАН. "Бершадьмолоко" є закритим акціонерним товариством і засноване у 1963 році (с. Флорино, Бершадський р-н, Вінницька обл.). Потужності заводу дають можливість переробляти до 250 тонн молока на добу. "Бершадьмолоко" виробляє молоко і молочні продукти, вершки, сметану, молоко пастеризоване, молоко зняте (знежирене), масло вершкове свіже, казеїн (молочний), кефір, молоко згущене і сухе, молоко сухе ролерної сушки, молоко сухе вакуумної сушки, сир, творог, сир низької жирності, корми, кормові продукти для тварин (подальші), замінники молока для тварин. 30% своєї продукції "Бершадьмолоко" експортує в країни СНД.