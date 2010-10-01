Присяжнюк: Американський експортно-імпортний банк готовий виділити Україні 250 млн. дол. кредиту для закупівлі сільгосптехніки

Американський експортно-імпортний банк готовий виділити Україні кредит у розмірі 250 млн. доларів для закупівлі сільськогосподарської техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, така домовленість була досягнута у ході його візиту до США минулого тижня. Міністр повідомив, що, згідно з попередніми домовленостями, сума кредиту становить 250 млн. дол. під 4% річних приблизно на 8 років, і кредит буде направлений для закупівлі комбайнів фірми «Джон Дір».

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що на даний момент роботу з отримання кредиту ведуть три сторони – Україна, компанія «Джон Дір» і Американський експортно-імпортний банк.

На сьогодні підписані взаємні листи, які підтверджують, що всі сторони готові до співпраці. Міністр висловив сподівання, що до початку наступної збиральної кампанії частина кредиту вже буде використана.