МінАП прогнозує імпорт м'яса цього року в обсязі 300-310 тис. тонн
12:59, 01 жовтня 2010Агро
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Міністерство аграрної політики України прогнозує імпорт м`яса цього року в обсязі 300-310 тис. тонн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.
За його словами, цього року в Україні зберігається дисбаланс у цьому виду продукції, і Україна буде змушена імпортувати м`ясо, обсяг якого складе 300-310 тис. тонн.
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