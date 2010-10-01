МінАП прогнозує імпорт м'яса цього року в обсязі 300-310 тис. тонн

Міністерство аграрної політики України прогнозує імпорт м`яса цього року в обсязі 300-310 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, цього року в Україні зберігається дисбаланс у цьому виду продукції, і Україна буде змушена імпортувати м`ясо, обсяг якого складе 300-310 тис. тонн.