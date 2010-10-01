Україна експортувала 3,7 млн. тонн зерна

Україна з початку цього маркетингового року (МР, липень 2010 – червень 2011) експортувала 3,7 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

Крім того, за словами міністра, в портах знаходиться ще близько 300 тис. тонн зерна. «Експорт йде нормальними темпами», – сказав міністр, додавши, що запланований обсяг у 12 млн. тонн цього маркетингового року буде виконано.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що уряд сьогодні вивчає ситуацію з експортом зерна для того, щоб не допустити загрози продовольчої безпеки країни. При цьому міністр додав, що у керівництва країни є розуміння того, що для України дуже важливо залишитися на зовнішніх ринках зерна.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд наступного тижня має намір ухвалити остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів із експорту зерна. Він підкреслив, що до кінця цього тижня буде остаточно уточнено обсяги зерна, які має в своєму розпорядженні Україна.

Раніше уряд України прогнозував урожай зерна в 2010 році на рівні 40-42 млн. тонн проти 46 млн. тонн у 2009 році. Експорт зерна з України цього маркетингового року раніше оцінювався в 15-17 млн. тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) нещодавно знизило прогноз урожаю зерна в Україні в 2010 році на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз експорту – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.