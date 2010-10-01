Група компаній FIM має намір збільшити мережу ресторанів FIM Card до чотирьох

Група компаній FIM має намір збільшити мережу ресторанів FIM Card з двох до чотирьох.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі групи.

Згідно з повідомленням, в грудні цього року компанія планує відкрити новий лаунж-бар Trader Vic’s Mai Tai Lounge в центрі Києва. Ресторан площею близько 500 кв. м розрахований на 150 посадочних місць. Для створення даного закладу залучено пул інвесторів.

Управління проектом зі створення цього закладу здійснює компанія FIM Consulting Plus, працюючи по франчайзингу з американською мережею Trader Vic’s.

При цьому в другому кварталі 2011 року компанія FIM Consulting Plus планує почати будівництво нового ресторану з робочою назвою «Дача» в столичному парку Перемоги, відкриття якого заплановане на перший квартал 2012 року.

Як указується на сайті групи, площа земельної ділянки під будівництво ресторану складає 0,22 га. Загальна площа закладу складе близько 1 тис. кв. м, ресторан розрахований на 200-220 посадочних місць.

У компанії не озвучили розмір інвестицій у відкриття даних ресторанів.

У прес-службі відзначили, що лаунж-бар Trader Vic’s Mai Tai Lounge, а також майбутній ресторан в паренні Перемоги входитимуть в ресторанну мережу FIM Card, яка на сьогоднішній день об`єднує ресторан «О’Панас» і ресторанний-готельний комплекс «Трипілля».

Довідка УНІАН. FIM Group of Companies – диверсифікована група компаній, до складу якої входять інвестиційна компанія FIM Group, девелоперська компанія FIM Consulting Plus, компанія з управління активами FIM Capital і ресторанна мережа FIM Card.