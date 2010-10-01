Уряд планує у поточному році розпочати форвардні закупівлі зерна урожаю 2011 року

Уряд України планує у поточному році розпочати форвардні закупівлі зерна урожаю 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Сьогодні ми обговорювали в уряді питання щодо розрахунків, щоб розпочати ще у поточному році фінансування форварда урожаю наступного року», – сказав міністр.

Він повідомив, що вже дано доручення прем`єр-міністру зробити відповідні розрахунки. За оцінками міністра, обсяг форвардних закупівель може становити 1,5-2 млн. тонн зерна.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, форвардні закупівлі дозволять направити гроші в агропромисловий комплекс країни, а також дадуть можливість аграріям посіяти озимі культури і підживити їх.