УАК оцінює втрати виробників зерна через перешкоджання експорту в 6 млрд. грн.

Президент Української аграрної конфедерації (УАК), голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО оцінює втрати виробників зерна через перешкоджання експорту в 6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, в Україні в ручному режимі утримуються низькі ціни на внутрішньому ринку зерна, забороняється експорт, обмежується отримання фінансових ресурсів у потрібному обсязі.

За даними президента УАК, ціна пшениці на європейському ринку становить 230-240 євро за тонну, в Україні ж на внутрішньому ринку за останні тижні вона підвищилася з 1400 грн. до 1700-1800 грн. «Це скажені, якщо не збитки, то втрати фермерів, вони не можуть такого допускати. Вони вже дійшли до такого ступеня поведінки, що краще не посіяти, ніж продати за половину (ціни – УНІАН) це зерно. Тому у них сьогодні немає коштів, і, за нашими оцінками, це близько 6 млрд. грн.», – сказав він.

Крім того, прострочена заборгованість фермерів перед банками становить близько 4 млрд. грн. Заборона експорту – це ще більші втрати для фермерів, підкреслив Л.КОЗАЧЕНКО.

Крім того, президент УАК констатує завершення осінньої посівної кампанії: «Тільки в південних регіонах до 15 жовтня ще можна сіяти. На значній території України вже пізно сіяти, тому навіть якщо вони будуть посіяні, я не знаю, що трапиться – завтра дозволять експортувати, поступлять засоби, терміново продадуть, посіють… Говорити про те, що буде одержаний високий урожай або оптимальний наступного року, підстав немає».