Україна до 1 жовтня засіяла 5,4 млн. га озимих

Україна станом на 1 жовтня засіяла 5,4 млн. га озимих культур, повідомив міністр аграрної політики Микола Писяжнюк на прес-конференції 1 жовтня.

За його словами, щодоби в країні під озимі засівається 300 тис. га.

"Ті обсяги, 8,4 млн. га, які заплановані на цей рік, будуть засіяні", - пообіцяв М.Присяжнюк.

Мінагрополітіки чекає, що в поточному році озимими зерновими буде засіяно майже 8,5 млн. га, зокрема, пшеницею – 6,76 млн. га.

Україна під урожай 2010 року засіяла озимими культурами, включаючи ріпак, 10,1 млн. га, що майже на 3% більше показника 2008 року. Зокрема, посіви озимих зернових збільшилися на 3,7% – до 8,6 млн. га. Під озимою пшеницею площі складали майже 6,7 млн. га (на 2,6% більше), ячменем – майже 1,6 млн. га (на 25,4% більше).