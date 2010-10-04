Кабмін відклав питання про експортні квоти на зерно – Цушко

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні не прийняв рішення з питання про квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економіки Василь ЦУШКО.

Він підкреслив, що питання вимагає доопрацювання і можливо буде винесене на розгляд на наступне засідання Кабміну.

"Питання необхідно допрацювати і, можливо, ми винесемо його на наступне засідання", - сказав В. ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд наступного тижня має намір прийняти остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів з експорту зерна. Він підкреслив, що до кінця цього тижня будуть остаточно уточнені об'єми зерна, які має в розпорядженні Україна.

Мінагрополітики України понизило прогноз експорту зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році на 8% - до 12,7 млн. тонн. За останніми прогнозами Мінагрополітики, урожай зерна в Україні у поточному році складе 38,6 млн. тонн.