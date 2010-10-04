Жителі Лідіївки Миколаївської області просять Президента захистити їх права

Жителі села Лідіївка Доманевського району Миколаївської області звертаються до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити їхні права власності на земельні паї.

З відеозверненням до В.ЯНУКОВИЧУ сьогодні на прес-конференції в УНІАН звернувся голова ініціативної групи селян села Лідіївка Семен ЛУЦЕНКО.

Він повідомив, що в 1996 році 3300 га землі і майно КСП «Лідіївський» на суму понад 3 млн. грн. було виведене з власності підприємства і передане компанії N.

За словами С.ЛУЦЕНКА, при ліквідації підприємства частина підписів селян була підроблена, збори сфальсифіковані, тому він вважає рішення про перехід колективного підприємства «Лідіївський» до компанії N незаконним.

Голова ініціативної групи додав, що при ліквідації колгоспу, окрім землі, компанії відійшли 2,5 тис. га посівів озимої пшениці і 60 га посівів цукрових буряків, виручені кошти від продажу яких не були повернені селянам.

У свою чергу в.о. голови ВГО «Взаємодія і успіх» Віталій КОБЗАР уточнив, що до компанії N вся земля і майно колгоспу відійшли безплатно.

За його даними, за селянами ніякими документами не закріплено їхнє право на землю, вони не одержують орендну плату за свої паї.

«Ніяких документів на отримання селянами паїв немає. Орендних договорів теж не існує», - сказав В.КОБЗАР.

Він уточнив, що компанія виплачує селянам раз на рік тільки плату за так званий умовний пай – близько 2,5 тис. грн., при цьому додавши, що ці кошти не є орендною платою.

С.ЛУЦЕНКО зазначив, що 14 квітня 2005 року ініціативна група жителів села з 25 чоловік провела мітинг під стінами Адміністрації Президента з вимогою вирішити їх земельне питання. Проте, за його словами, розпорядження Віктора ЮЩЕНКА про те, щоб Генеральна прокуратура в 10-денний термін вирішила проблему, не було виконане.

С.ЛУЦЕНКО просить В.ЯНУКОВИЧА взяти цю справу під особистий контроль, захистити права селян і покарати винних.

«Нам відомо, що Президентом була створена міжвідомча комісія, яка зараз розбирається із земельними проблемами по всій Україні. Миколаївська область у цьому списку не присутня. Ми вимагаємо, щоб Миколаївську область у цей список негайно внесли і провели всі дії, які дозволять селянам отримати свої законні права на земельний пай і, головне, сертифікати, які засвідчать право власності на землю», - додав В.КОБЗАР.