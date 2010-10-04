Уряд виділив додатково 60 млн. грн. дотацій на сівбу цукрових буряків

Кабінет міністрів України виділив додатково 60 млн. грн. для виплати дотацій на сівбу цукрових буряків з розрахунку 500 грн. на гектар.

Про це УНІАН повідомив департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату КМУ з посиланням на міністра аграрної політики Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

За словами міністра, виробництво цукру є стратегічним напрямком для України. «Наш нинішній потенціал – близько 5 млн. тонн цукру. Сьогодні, враховуючи динаміку збільшення обсягів посівів цього року, завдання уряду - не допустити їх зменшення. А щоб не зменшити обсяги посівів, нам необхідно не розчарувати виробників цукрових буряків і цукру», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що сьогодні уряд на своєму засіданні прийняв постанову про виділення додаткових коштів в обсязі 60 млн. грн. на підтримку виробництва цукрових буряків: «Тобто, буде видана найближчим часом компенсація на 1 га посіву цукрових буряків в обсязі 500 грн., щоб можна було підготувати землі і забезпечити сівбу цукрових буряків наступного року», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК і нагадав, що на початку літа уряд виділив 170 млн. грн. на надання державної підтримки виробництва продукції рослинництва у вигляді дотацій на посів цукрових буряків і льону-довгунця з розрахунку 1 тис. грн. на га посіву.

Крім того, за словами міністра, уряд затвердив порядок використання вказаних коштів.