Сівба озимих проходить за графіком - МінАП
16:23, 04 жовтня 2010Агро
0
Сівба озимих зернових культур у 2010 році проходить відповідно до графіка.
Про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу, повідомив УНІАН департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.
За його словами, зараз немає ніяких причин для хвилювання з приводу своєчасного завершення посівної кампанії озимих.
«З 8,4 млн. га озимих, які ми запланували, вже посіяно 6 млн. Щодня ми засіваємо близько 300-310 тис. га. Тобто хвилювань щодо виконання планів посіву озимих у нас ніяких немає», - сказав міністр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter