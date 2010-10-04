Сівба озимих проходить за графіком - МінАП

Сівба озимих зернових культур у 2010 році проходить відповідно до графіка.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу, повідомив УНІАН департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

За його словами, зараз немає ніяких причин для хвилювання з приводу своєчасного завершення посівної кампанії озимих.

«З 8,4 млн. га озимих, які ми запланували, вже посіяно 6 млн. Щодня ми засіваємо близько 300-310 тис. га. Тобто хвилювань щодо виконання планів посіву озимих у нас ніяких немає», - сказав міністр.