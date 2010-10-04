«Украгролізинг» передав в лізинг 580 одиниць техніки

НАК «Украгролізинг» за 9 місяців 2010 року передала у фінансовий лізинг 580 одиниць сільськогосподарської техніки на 186,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що малі і середні сільгосппідприємства одержали 219 тракторів на суму 47,6 млн грн, 49 зернозбиральних комбайнів на суму 26,9 млн. грн, 165 одиниць грунтообробної техніки на 14,4 млн грн, а також устаткування для тваринництва і птахівництва та іншу техніку.

Ще на 130 млн грн купленої (зокрема, і в попередні періоди) техніки і устаткування знаходиться на стадії передачі товаровиробникові.

У повторний лізинг впродовж 2010 року «Украгролізінг» передав аграріям 536 одиниць техніки на суму понад 43 млн грн.

Повідомляється також, що обласні філіали НАК «Украгролізінг», які працюють у всіх регіонах України, забезпечили 95% виконання планів з повернення лізингових платежів від лізингоотримувачів. З початку року партнери «Украгролізінгу» повернули 103,3 млн грн планових лізингових платежів.

Крім того, НАК «Украгролізінг» за 9 місяців 2010 року у господарств-боржників вилучила і передала платоспроможним клієнтам 74 одиниці техніки на суму 6,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізінг» створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізінг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

У 2009 році «Украгролізінг» передав аграріям у фінансовий лізинг 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн.