Уряд планує прийняти низку держпрограм із розвитку сільського господарства в 2011-2015 роках

Кабінет міністрів України на розширеному засіданні в кінці жовтня планує розглянути низку державних програм із розвитку сільського господарства в 2011-2015 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він уточнив, що програми стосуватимуться розвитку молочного тваринництва, свинарства й птахівництва, розвитку оптових ринків і забезпечення аграріїв зернозбиральною й посівною технікою.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що в результаті реалізації цих програм, зокрема, планується збільшити поголів`я свиней на 2,7 млн. голів.

У молочному тваринництві в 2011 році очікується нарощування 30 тис. голів, у 2012 – 40 тис. голів, у 2013 – 60 тис. голів. У результаті вдасться збільшити обсяг виробництва молока до 13 млн. тонн, 50% з якого становитиме якісне товарне молоко. Крім того, вдасться збільшити поголів`я худоби на відгодівлю до 125 тис. голів.

Міністр також повідомив, що для розвитку цих галузей сільського господарства держава надаватиме компенсації відсотків за кредитами, а також компенсацію основних коштів будівництва до 50%. «Це стосується будівництва ферм, обладнання й внутрішньої комунальної мережі», - зазначив він.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, для розвитку м`ясомолочної галузі буде потрібна держпідтримка у розмірі 3-4 млрд. грн. В результаті обсяг валової продукції зросте до 40 млрд. грн., 25% цієї продукції можна буде експортувати. Для організації оптових ринків необхідно близько мільярда гривень, а обсяги коштів, необхідні для забезпечення господарств сільгосптехнікою, будуть визначені після вибору постачальників. «Тут ми пропонуватимемо Кабінету міністрів надати нам держгарантію, щоб працювали кошти експортно-імпортних банків країн, в яких виробляється техніка", - сказав міністр. Він зазначив, що після виконання цієї програми країна додатково отримає продукції молочного й м`ясного напрямку на суму близько 45 млрд. грн. на рік, експортний потенціал збільшиться майже на 25 млрд. грн. в рік.

Крім того, М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що в жовтні-листопаді в Україні планується ввести в експлуатацію 5-6 ринків із продажу сільгосппродукції, що буде першим етапом в організації таких ринків в Україні.

Також уряд планує щорічно забезпечувати господарства за допомогою лізингу 3 тис. зернозбиральних комбайнів, внаслідок чого буде суттєво збережено врожай. "Одного або двох постачальників комбайнів буде визначено шляхом проведення тендеру", - сказав міністр, зазначивши, що розглядаються варіанти закупівлі комбайнів у Росії, Білорусі, США або Німеччині.