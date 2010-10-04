Сьогодні набув чинності порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов щодо землеоцінних робіт

З 4 жовтня ц.р. набув чинності Порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов здійснення господарської діяльності щодо проведення робіт по землеустрою, землеоцінних робіт, затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів.

Про це повідомляється на сайті Держкомзему.

Згідно з документом, контроль за дотриманням суб`єктами господарювання ліцензійних умов стосовно проведенню робіт із землеустрою, землеоцінних робіт проводить Держкомзем як орган ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться згідно з річними планами проведення перевірок, які затверджуються наказом Держкомзему. Держкомзем проводить перевірку за умови письмового повідомлення суб`єкта господарювання про проведення перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення. При цьому суб`єкт господарювання має право не допускати посадовців, які увійшли до складу комісії з перевірки ліцензіату, до здійснення планової перевірки у разі неотримання повідомлення про її проведення.

При цьому позаплановими перевірками з`ясовуються тільки ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок, з обов`язковою вказівкою цих питань у посвідченні на проведення перевірки. Термін здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а стосовно суб`єктів малого підприємництва – 2 робочих дні. Продовження терміну здійснення позапланової перевірки не допускається.

У разі виявлення порушень ліцензійних умов Держкомзем не пізніше, ніж за п`ять робочих днів з дати складання акту перевірки видає розпорядження в двох примірниках про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов складається за підсумками позапланової перевірки і є підставою для анулювання ліцензії.