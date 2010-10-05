Мінекономіки: ціни на мінеральні добрива вітчизняного виробництва

Міністерство економіки України відновило дані про рівень гуртово-відпускних цін на мінеральні добрива вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє офіційний сайт Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, на 29 вересня 2010 року вартість аміачної селітри в упаковці на ЗАТ "Північнодонецьке об'єднання "Азот" складала 1793 грн./т (22 вересня - 1788 грн./т). У літні місяці ціна аміачної селітри в упаковці на заводі знизилася з 2155,05 грн./ т (на 5 травня) до 1472,43 грн./ т (30 червня). Потім ціна стала підвищуватися - до 2165,09 грн./т (на 28 липня). Пізніше - знову зниження ціни до вказаного рівня. На 8 вересня ціна складала - 1806 грн./т.

ВАТ "Концерн Стірол" з кінця березня відновив реалізацію аміачної селітри в упаковці за ціною 1660,99 грн./т. У кінці квітня вартість збільшилася до 1633,56 грн./т. і залишалася стабільною до 8 вересня. 15 вересня ціна збільшилася до 1952 грн./т. і залишалася такою на звітний період.

Ціна аміачної селітри насипом на ЗАТ "Північнодонецьке об'єднання "Азот" на 29 вересня складала 1677 грн./т. (22 вересня - 1668 грн./т).

На ВАТ "Рівнеазот" аміачна селітра насипом реалізується за ціною 1796,69 грн./т (тижнем раніше - 1642,46 грн./т), вапняно-аміачна селітра - 1875 грн./т (тижнем раніше - 1666,30 грн./т).

На ВАТ "Азот" (Черкаси) ціна на аміачну селітру насипом була стабільна увесь серпень і в першій половині вересня і складала 1784,04 грн./т. На 22 вересня ціна впала до 1664,04 грн./т. На 29 вересня піднялася до 1932,30 грн./т. Найбільше ціна знизилася на початку липня і складала 1480,31 грн./т.

Ціна нітроаммофоски на ВАТ "Сумихімпром" залишається без змін з лютого і складає - 3150 грн./т, вартість суперфосфату в упаковці також не змінилася - 1770 грн./т.

Ціна карбаміду насипом на ВАТ "ДніпроАзот" стабільна з 8 вересня і складає 2224,46 грн./т.; на ЗАТ "Північнодонецьке об'єднання "Азот" ціна на 29 вересня складала 2396 грн./т (22 вересня - 2374 грн./т).

Ціна карбаміду насипом на ВАТ "Одеський припортовий завод" за тиждень не змінилася - 2376 грн./т. Ціна карбаміду насипом на ВАТ "Азот" (Черкаси) на звітний період складала 2590,02 грн./т (тижнем раніше - 2540,04 грн./т).

Ціна на аммофос NPK 12:52 на ЗАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" була стабільною до 15 вересня і складала 4700,00 грн./т. З 22 вересня ціна збільшилася до 5000 грн./т.

Ціна аміаку на черкаському "Азоті" складає 3500,04 грн./т (22 вересня - 3450 грн./т). На "ДніпроАзоті" ціна аміаку стабільна з 8 вересня і складає 3433,60 грн./т. ЗАТ "Північнодонецьке об'єднання "Азот" з 18 серпня відновило реалізацію аміаку за ціною 2943,00 грн./т. На 29 вересня ціна складає 3160 грн./т (22 вересня - 3203 грн./т).

Ціна калімаг- 30 на ТОВ "Стебницький калійний завод" не змінилася - 1550 грн./т. Вода аміачна 25% на ВАТ "Рівнеазот" реалізується за ціною 940,76 грн./т (22 вересня - 943,18 грн./т), на ЗАТ "Північнодонецьке об'єднання "Азот" ціна склала 819 грн./т (22 вересня - 817 грн./т).

Ціна тукосуміші N: P: K = 17:17:17 на ТОВ "Укртехнофос" не змінилася - 3380 грн./т. Сульфат амонію на черкаському "Азоті" реалізується за ціною 1185 грн./т (22 вересня - 1070,04 грн./т).