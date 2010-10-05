Парламент має намір врегулювати імпорт та експорт спирту

15:05, 05 жовтня 2010
Агро
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Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 235 народних депутатів з 426, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюватиметься за наявності відповідних ліцензій суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового.

Оптова торгівля спиртом коньячним і плодовим здійснюватиметься суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Як передбачає законопроект, Кабінет міністрів України визначатиме порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання.

 

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