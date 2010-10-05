На Волині проходять осінні ярмарки сільгосппродукції „Село - місту”. Вони відбуваються в Луцьку, Володимир-Волинську, Ковелі та Нововолинську.

Як розповіли УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, селяни вже реалізували 200 тис. тонн картоплі, майже 100 тис. тонн моркви, буряку, капусти, цибулі.

У цілому ціни на сільськогосподарську продукцію на таких ярмарках значно нижчі за ринкові і покупці мають можливість придбати продукти за цінами виробників. Зокрема, за 1 кг картоплі - 3,30 грн, морква - 2,80 грн, буряк столовий - 3,00 грн, капуста - 2,50 грн, цибуля - 3,50 грн, селера - 10 грн, перець - 6,00 грн, а також м`ясо свинини (сало - 25,00 грн, рубанка - 30,00 грн), свіжа риба - від 14 грн. та ін.

Наступний ярмарок "Село - місту" в Луцьку відбуватиметься напередодні свята Покрова Пресвятої Богородиці 9 жовтня.