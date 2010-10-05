Квоти на експорт зерна – найефективніший інструмент за нинішнього рівня корупції – експерт

Введення квот на експорт зерна призведе або до створення однієї структури, через яку здійснюватиметься весь експорт, або до сплеску зловживань у цій сфері.

Таку думку висловив керівник Експертної комісії з питань агропромислового комплексу партії «Сильна Україна» Владислав АТРОШЕНКО, коментуючи можливі наслідки квотування українського зерна.

На думку експерта, за нинішнього рівня корупції квоти є найгіршим інструментом. «Це може призвести до формування цілого ряду специфічних умов для тих підприємств, які візьмуть на себе частину квот на експорт, а відповідно, виникатимуть певні представницькі витрати, виходячи з тонни експорту. Однак, якщо і вводити квоти, то насамперед необхідно скоригувати цифри внутрішнього споживання, щоб до кінця року Україна не опинилася перед необхідністю імпортувати пшеницю», – відзначив В.АТРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд цього тижня має намір ухвалити остаточне рішення щодо необхідності застосування обмежувальних заходів з експорту зерна. Він підкреслив, що рішення буде ухвалене після остаточного уточнення обсягів зерна, яких має в своєму розпорядженні Україна.

Мінагрополітики України понизило прогноз експорту зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році на 8% - до 12,7 млн. тонн. За останніми прогнозами Мінагрополітики, врожай зерна в Україні поточного року становитиме 38,6 млн. тонн.