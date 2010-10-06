Верховна Рада відмовилася встановити мораторій на експорт зерна

12:51, 06 жовтня 2010
Агро
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Верховна Рада України відмовилася підтримати проект постанови "Про встановлення мораторію на експорт зерна з України".

"За" це рішення проголосували лише 30 з 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували "за" - фракція КПУ у повному складі і 3 народні депутати з фракції НУ-НС.

Цією постановою передбачали встановити до 1 січня 2011 року мораторій на експорт зерна.

Також парламент не підтримав проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про зерно і ринок зерна в Україні".

"За" проголосували лише 70 (за умови необхідних 226 голосів - УНІАН) з 292 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом передбачали, що експортуванню підлягає зерно власного виробництва, а також зерно, закуплене експортерами на внутрішньому ринку.

Ним також передбачали, що закупівля на внутрішньому ринку зерна, призначеного для подальшого експорту, здійснюється виключно шляхом укладання біржевих контріктів на акредитованих біржах.

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