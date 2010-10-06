МінАП пропонує створити держфонд для регулювання обороту земель сільгосппризначення

Міністерство аграрної політики України ініціює створення Державного фонду оптимізації сільськогосподарського землекористування.

Відповідний законопроект "Про оборот земель сільськогосподарського призначення" опублікований на сайті міністерства.

Згідно з документом, Держфонд оптимізації сільськогосподарського землекористування здійснюватиме регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення з метою оптимізації структури сільськогосподарського земельного фонду країни, подолання його надлишкового дроблення, запобігання зловживанням у сфері обороту земель сільськогосподарського призначення і забезпечення їх раціонального використання.

Законопроект передбачає, що держфонд має право переважного викупу земель сільськогосподарського призначення приватної власності, розташованих поза межами населених пунктів, які відчужуються їх власниками; викупу земель приватної власності, які не використовуються взагалі або за їх цільовим призначенням; земель, переданих в заставу банкам за договором іпотеки, якщо їх власники не виконують своїх зобов'язань, які забезпечені запорукою земельної ділянки; продажі земель сільгосппризначення громадянам України для створення фермерських господарств.

Крім того, Держфонд оптимізації сільськогосподарського землекористування здійснює моніторинг стану використання земель сільськогосподарського призначення їх власниками і користувачами і надає органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення використання таких земель відповідно до повноважень цих органів влади, які визначені законом.

Передбачають, що Державний фонд оптимізації сільськогосподарського землекористування створюється Кабінетом міністрів України і буде підпорядкований йому.