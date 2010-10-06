У найближчі дні в Україні очікуються приморозки 0-5°

Вночі 7-8 жовтня в Україні, крім крайнього півдня, а 9 жовтня у західних та північних областях на поверхні грунту та місцями в повітрі очікуються приморозки 0-5°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

7-8 жовтня в Криму та Приазов`ї пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Протягом доби 7 жовтня в Україні опадів не буде, лише в Криму пройде помірний, а вдень в Приазов`ї невеликий дощ.

Вітер переважатиме північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму, приморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті до 16°; в Криму вночі 4-9°, вдень 10-15° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі по області приморозки 0-5°, температура вдень 7-12° тепла. По м. Києву вночі приморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.