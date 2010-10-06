Fitch привласнило компанії "Кернел" рейтинги

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings привласнило рейтинги зареєстрованої в Люксембурзі агропромисловій компанії та експортерові Kernel Holding S.A. (далі – «Кернел»): довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») в іноземній і національній валюті на рівнях «B» і «B+», відповідно і національний довгостроковий рейтинг «AA+(ukr)». Прогноз за довгостроковими РДЕ і національному довгостроковому рейтингу – «Стабільний». Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, довгострокові РДЕ відображають вертикальну інтеграцію компанії, її консервативний підхід до торгового ринкового ризику, а також історію підтримки стабільної маржі операційного прибутку на рівні зразкового 16-17% за три попередні фінансові роки, не дивлячись на коливання цін на ринку в 2007-2009 фінансові роки. Крім того, підтримуючими чинниками для рейтингів є лідируючі ринкові позиції компанії в Україні в концентрованих галузях закупівлі й експорту зерна, бутильованої соняшникової олії для продажу на внутрішньому ринку і експорту нефасованої олії, а також збалансованість грошових потоків і достатня ліквідність, щоби забезпечувати сезонні пікові потреби в оборотному капіталі.

Довідка УНІАН. ТОВ «Кернел-трейд» – одна з найбільших в Україні агропромислових компаній, входить до числа найбільших українських експортерів соняшникової олії і зернових культур. Напрями бізнесу: експорт соняшникової олії і зернових культур, продаж бутильованої соняшникової олії на внутрішньому ринку, надання послуг з перевалки зернових вантажів в порту Іллічовська, сільськогосподарська діяльність.