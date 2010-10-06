На «Сарматі» почато виробництво пива «Амстердам Марінер»

На донецькому заводі «Сармат» почато виробництво нового сорту пива «Амстердам Марінер», популярного світлого пива голландської компанії Grolsch International B.V., що входить до складу гіганта світового пивоваріння SABMiller plc.

Про це повідомили в прес-службі підприємства. Згідно p повідомленнzv, це перший на українському ринку ліцензійний пивний бренд, пропонований за демократичною, доступною для широкого споживача ціною.

Тепер асортимент SABMiller в Україні поповнився пивом «Амстердам Марінер» – європейським лагером міцністю 4,5% і щільністю 11,2% з освіжаючою легкою гіркуватістю. Нове ліцензійне пиво з`явиться у продажу у середині жовтня і буде представлене в двох варіантах упаковки: скляній пляшці і алюмінієвій банці місткістю 0,5 літра. Яскравий і динамічний дизайн упаковки, розроблений голландськими фахівцями, включає характерні елементи герба «рідного» міста бренду – Амстердама, він приверне увагу споживачів і зробить новий продукт помітним на полицях, вважають фахівці компанії.

«Ми розраховуємо, що запуск «Амстердам Марінер» сприятиме зростанню обсягів продажів компанії в масовому сегменті. Новий європейський бренд дозволить нам укріпити свої позиції в категорії ліцензійного пива, темпи зростання якої в Україні сьогодні набагато випереджають средньогалузеві показники, - відзначив генеральний директор ЗАТ «Сармат» Ігор ТИХОНОВ. – «Амстердам Марінер» розрахований в першу чергу на молодих споживачів, які цінують європейське пиво і люблять експериментувати».

«Амстердам Марінер» (Amsterdam Mariner) виробляється пивзаводом Royal Grolsch Breweries N.V. (Нідерланди) – і експортується в багато країн світу. Україна стала першою країною, яка вироблятиме «Амстердам Марінер» за ліцензією за межами Нідерландів. Ліцензія на розлив була одержана ЗАТ «Сармат» від компанії Grolsch International B.V., яка стала частиною SABMiller з лютого 2008 року. Підготовка до запуску нового продукту в Україні зайняла 8 місяців.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сармат» (до 27 жовтня 2001 р. ЗАТ СП Донецький пивоварний завод) - пивоварна компанія, розташована в м. Донецьку. З липня 2008 р. – дочірнє підприємство групи SABMiller plc, яка придбала 99,84% акцій ЗАТ «Сармат». Серед брендів, які просуває компанія в Україні, присутні як локальні (лінійка «Сармат»), так і відомі міжнародні бренди: «Miller Genuine Draft» (імпортується), «Золота Бочка» (російський преміум-бренд: виробляється за ліцензією), Velkopopovickе Kozel (чеський преміум-бренд: виробляється за ліцензією), «Амстердам Марінер» (голландський бренд: виробляється за ліцензією).