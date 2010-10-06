Кабмін виділив зі Стабфонду 230 млн. грн. для дотацій за посів цукрового буряку і льону

Кабінет міністрів України розпорядився виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на безповоротній основі 230 млн. грн. для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам на 1 гектар посівів цукрового буряку і льону-довгунця. Відповідне розпорядження від 4 жовтня 2010 р. № 1925-р опубліковане на сайті уряду.

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