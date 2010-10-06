Кабмін затвердив порядок використання коштів Стабфонду для підтримки рослинництва

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва.

Відповідну постанову від 29 вересня 2010 р. № 897 опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі і спрямовуються сільськогосподарським підприємствам для виплати дотацій на вирощування цукрового буряку для виробництва цукру в межах квоти “А” і льону-довгунця на тресту у розмірі 500 грн. на 1 га посівів.