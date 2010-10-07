Митниця відмінила посилений контроль за експортом зерна

Державна митна служба України скасувала лист департаменту аналітичної роботи, управління ризиками і аудиту від 2 серпня 2010 року №17/1-10/2276-ЕП, яким посилюється контроль за зерном, яке експортують.

Про це сказано у відповідному листі Держмитслужби, який є у розпорядженні УНІАН.

Вказаним листом було передбачено, що з метою посилення контролю за експортними операціями із зерном, оформлення цих вантажів здійснювати з обов`язковим залученням підрозділів боротьби з контрабандою і порушенням митних правил, відділів номенклатури і класифікації товарів. Крім того, передбачалася процедура відбору проб і зразків для аналізу якості зерна в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Митне оформлення, згідно з листом, завершувалося виключно після отримання результатів експертизи.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявами Української зернової асоціації, у серпні-вересні трейдери мали проблеми з експортом зерна, оскільки кораблі простоювали в портах і митна служба не видавала дозволу на експорт. Президент УЗА Володимир КЛИМЕНКО зазначав, що декілька суден простоювали в портах більше 1,5-2 місяців. У той же час, за його словами, стримувати експорт зерна "дуже небезпечно". Необхідно дати можливість селянам продати вирощений урожай, щоб вони могли вкласти гроші в осінню посівну кампанію.