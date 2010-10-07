У Вінницькій області за аренду земельних паїв розрахувалися на 68%

У Вінницькій області виконання договірних зобов'язань з плати за оренду земельних паїв склало 68% від нарахованої орендної плати за землю у розмірі 352,106 млн. грн. (у тому числі грошима до оплати нараховано 90,769 млн. грн., зерном - 269,474 тис. тонн на суму 261,337 млн. грн.)

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Фактично виплачена орендна плата за земельні паї у розмірі 239,396 млн. грн., у тому числі грошима - 59,946 млн. грн., зерном - 173,768 тис. тонн на 179, 45 млн. грн.

І. МОВЧАН додав, що ціна 1 тонни зерна, яке видається в рахунок орендної плати за паї, складає 1033 грн.

На території Вінницької області близько 2 млн. га сільськогосподарських земель.