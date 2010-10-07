Влада Волинської області прогнозує збільшення виробництва цукру вдвічі

У Волинській області очікують збільшення виробництва цукру цього сезону у два рази, порівняно з минулим роком, - до 64-65 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Як сказано у повідомленні, учора, 6 жовтня, почав переробку цукросировини Горохівський цукровий завод. За попередніми прогнозами, завод планує переробити 150 тис. тонн сировини і виробити 18 тис. тонн цукру.

Крім того, ще два заводи, які працюють у регіоні - ВАТ "Гнидавський цукровий завод" і ПП "Європацукор" - вже виробили 8,8 тис. тонн цукру.