Кабмін ввів квоти на експорт зерна

Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести квоти на експорт зернових обсягом 3 млн. тонн до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістів у Києві.

«Рішення ухвалили ще у понеділок», - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ уточнив, що квоти на експорт зернових розподілені таким чином: 2 млн. тонн – кукурудза, 0,5 млн. тонн – пшениця і 0,5 млн. тонн – ячмінь.

Також перший віце-прем`єр додав, що дія квот на експорт зернових може завершитися і раніше, ніж до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що уряд на цьому тижні має намір ухвалити остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів з експорту зерна. Він підкреслював, що рішення буде ухвалене після остаточного уточнення обсягів зерна, які має у своєму розпорядженні Україна.

Довідка УНІАН. Міністерство аграрної політики України понизило прогноз експорту зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році на 8% - до 12,7 млн. тонн. За останніми прогнозами МінАП, врожай зерна в Україні в поточному році становитиме 38,6 млн. тонн.